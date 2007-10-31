Костенко развернул оглобли Балоге

Лидер Украинской народной партии, которая входит в блок “Наша Украина – Народная самооборона”, Юрий КОСТЕНКО уверен, что юридические основания для создания единой национально-демократической партии появятся лишь после создания демократической коалиции и внесения изменений в закон о политических партиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил во время прямого эфира на телеканале «1+1».

Он сообщил, что УНП уже разработала и внесла на рассмотрение политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона”, направила в Министерство юстиции, а также в Секретариат Президента законопроект об изменениях к закону о политических партиях. Согласно этому документу, объединение предусматривается путем не роспуска или ликвидации партий, а объединения, сказал лидер УНП. «Сначала нужно принять закон о политических партиях в части их возможности объединения, потом на основе разработанной программы правой партии, а также Устава, который бы предусматривал демократичность избрания руководства партии путем тайного голосования, говорить о сроках объединения и об образовании единой правой политической силы», - подчеркнул Ю.КОСТЕНКО.

Вместе с тем лидер УНП назвал "преувеличением" распространенную в СМИ информацию, что переговорный процесс о создании единой партии должен возглавить Виктор БАЛОГА. «Вопрос объединения - прерогатива самих партий, которые на своих съездах будут принимать решение, а не Секретариата Президента. Другое дело – «Народный Союз Наша Украина» может делегировать полномочия по переговорам Виктору БАЛОГЕ, поскольку он является членом этой партии», - добавил Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщалось, во время кампании по внеочередным парламентским выборам 9 партий из «помаранчевого» лагеря объявили о готовности объединиться в мощную политическую организацию, которая предложит обществу новую идеологию, ясные цели и понятные ценностные ориентиры.