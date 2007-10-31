Янукович поручил Клюеву и Бойко прозрачно встретиться с поставщиками нефти

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал письменное поручение вице-премьер-министру по вопросам ТЭК Андрею КЛЮЕВУ и министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО провести встречи с поставщиками нефти и производителями нефтепродуктов по вопросам цены и модернизации отечественного нефтеперерабатывающего комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что эти встречи должны пройти прозрачно с участием представителей СМИ.

В.ЯНУКОВИЧ высказал обеспокоенность ростом цен на нефтепродукты, что, по его мнению, обусловлено ситуацией на мировом рынке нефти. “Каждую неделю цена на нефть бьет рекорды”, - заявил он, подчеркнув, что за десять лет она выросла почти в десять раз – с 9 до 85 долларов за баррель.

“В этих условиях единственным выходом является модернизация отечественного нефтеперерабатывающего комплекса, уменьшение стоимости производства нефтепродуктов на внутреннем рынке”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что в этом направлении ведется большая работа и изыскиваются пути уменьшения цены на нефть.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants, с 19 по 26 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,7-6,9% (в среднем на 3,7%).

На сегодняшний день Херсонский НПЗ (из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов) находится на реконструкции. В конце октября была завершена двухлетняя реконструкция Одесского НПЗ, который вступит в работу в 2008 году.