Власенко: Обвинения Тимошенко придумал Кузьмин

Сергей Власенко прокомментировал слова генпрокурора Виктора Пшонки относительно мотивов убийства Евгения Щербаня:

"Мотивы были у двух человек. Первый - это Виктор Янукович, получил политические дивиденды от убийства Щербаня и буквально через четыре месяца после убийства стал губернатором Донецкой области, которым он никогда не стал бы при жизни Евгения Щербаня. И экономические дивиденды получило ближайшее окружение Виктора Януковича. Это все донецкие ребята, Юлия Владимировна не имеет к этому никакого отношения. Когда в 2000 году судили убийцу Щербаня, ни слова не было сказано о Тимошенко. Вопрос Тимошенко возник, когда это придумал Ренат Кузьмин и год назад начал об этом рассказывать ", цитирует Власенко ТВi.

Как сообщал УНИАН, В.Пшонка 18 января, заявил, что Генеральная прокуратура Украины закончила расследование уголовного дела по убийству в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.