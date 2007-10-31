Янукович видит, как все прицелились на еще одни выборы и тянут одеяло

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что борьба за полномочия с прицелом еще на одни выборы может стать фатальной для национальной экономики и государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ выразил сегодня на заседании правительства.

«Игра на противоречиях и перетягивание одеяла властных полномочий с прицелом еще на одни выборы могут стать фатальными для национальной экономики и государства в целом», - сказал, в частности, В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства убежден, что исполнительная власть должна оставаться инструментом для улучшения социально-экономической ситуации в стране, а не плацдармом для борьбы за полномочия и экономическое перераспределение.

«Главная задача на сегодня - обеспечить целостность и управляемость вертикали власти на всех уровнях. Обеспечить эффективность ее работы от принятия важных государственных решений до их реализации на местах», - отметил он.