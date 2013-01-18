Азаров еще недостаточно закален, чтобы лезть в прорубь
17:30, 18 января 2013Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров не ныряет в прорубь на праздник Крещения, потому что не очень закаленный.
Премьерство не закалило Азарова
Об этом Н.Азаров написал на своей странице в Facebook в ходе общения с пользователями сети.
«Сам я в прорубь не нырял. Наверно, недостаточно для этого закален», - написал Н.Азаров в ответ на вопрос, ныряет ли он в прорубь на Крещение.
«Вообще климат Иордана несколько отличается от климата украинского, и эта процедура крещения может с учетом климата носить, на мой взгляд, разные формы. Но если человек закаленный, то, наверно, ему ничего не мешает и пользоваться этой процедурой», - написал Н.Азаров.
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