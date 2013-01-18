Азаров еще недостаточно закален, чтобы лезть в прорубь

Об этом Н.Азаров написал на своей странице в Facebook в ходе общения с пользователями сети.

«Сам я в прорубь не нырял. Наверно, недостаточно для этого закален», - написал Н.Азаров в ответ на вопрос, ныряет ли он в прорубь на Крещение.

«Вообще климат Иордана несколько отличается от климата украинского, и эта процедура крещения может с учетом климата носить, на мой взгляд, разные формы. Но если человек закаленный, то, наверно, ему ничего не мешает и пользоваться этой процедурой», - написал Н.Азаров.