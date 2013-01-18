Азаров: Украина готова повысить тарифы на ЖКУ для некоторых слоев населения

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров сегодня во время встречи с представителями иностранных СМИ, передает РИА «Новости».

"Мы сказали, что мы готовы, для тех, кто имеет европейскую зарплату и доходы, мы готовы для них, для этой категории населения, установить тарифы такие, которые соответствуют себестоимости этих товаров", - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что получение кредита МВФ не является критически важным для Украины, поэтому Киев продолжает переговоры, рассчитывая добиться приемлемых условий сотрудничества. Н.Азаров отметил, что уровень доходов большей части населения страны остается по-прежнему низким, поэтому люди не смогут платить полную стоимость.

"Что касается повышения тарифов на газ для населения - всего, в том объеме, о котором они (МВФ) говорили с нами, то на это мы пойти не можем", - добавил премьер.

Как сообщалось, Миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 29 января по 12 февраля для начала переговоров по новому кредитному соглашению. Срок предыдущей кредитной программы фонда для Украины, начатой в 2010 году, истек в декабре 2012 года. В рамках этой программы объемом 15,16 млрд долларов Киеву было выделено два транша на общую сумму около 3,4 млрд долл.