"Свобода" против добычи сланцевого газа на Донбассе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», об этом 17 января заявил председатель Донецкой городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Артур Шевцов.

Как известно, 16 января за решение «О согласовании проекта соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка «Юзовский», между Украиной и концерном «Шелл»» проголосовали 106 депутатов областного совета из 180, 10 выступили против.

В то же время, по сообщению пресс-службы “Свободы”, депутаты признают, что при принятии этого документа они не имели возможности ознакомиться с проектом соглашения, который до сих пор скрывают от журналистов и общественности.

По теме: Украина выбрала Shell и Chevron для добычи сланцевого газа

Народный депутат Украины от ВО «Свобода», председатель Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ирина Сех подчеркивает, что «по законодательству, проект соглашения о распределении продукции должен был поступить в местные советы в трехмесячный срок после проведения конкурса и объявления победителя. Тендер завершился в мае 2012-го, но областные советы так и не увидели текста соглашения. Очевидно, правительству было что скрывать от территориальных общин и местных советов».

В ВО “Свободе” напоминают, что, по заключению экологов, добыча сланцевого газа в Украине нанесет значительный вред окружающей среде. Для добычи применяется опасный метод гидроразрыва, при этом также не обходится и без токсичных веществ, которые могут, например, привести к загрязнению воды.

Председатель Донецкой городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» А.Шевцов отмечает, что, учитывая опасности, связанные с добычей сланцевого газа, довольно много европейских стран отказались от этой технологии.

По теме: В Харькове дали добро на добычу сланцевого газа

Справка УНИАН. 16 января на сессии Донецкого облсовета министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков заявил, что “в случае успеха поисковых работ на этом участке на это предусматривается на первые 5 лет порядка 410 млн. дол. на бурение скважин 15, а уже через 5-6 лет мы выйдем на объемы добычи газа в объеме несколько миллиардов кубометров газа, через 10 лет дойдем до объема в 10 млрд. кубометров, а на пике добычи через 15 лет - до 20 млрд. кубометров газа в год только по этому участку “.

О.Проскуряков отметил, что 410 млн. дол. будет вложено инвесторами только на начальной стадии проекта на разведку месторождений, и в случае, если надежды оправдаются, то при добыче общий объем инвестиций, в том числе в инфраструктуру, составит от 10 до 50 млрд долларов.

По теме: Посол США: Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы быть энергонезависимой

***

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от ВО "Свобода", председатель парламентского Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ирина Сех внесла на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о парламентских слушаниях на тему: "Экологические проблемы добычи сланцевого газа в Украине".

Планируется, что слушания состоятся 20 марта 2013 года в зале пленарных заседаний Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО «Свобода».

Как говорится в пояснительной записке к документу, в 2012 году органы государственной власти приняли ряд мер по ускорению добычи сланцевого газа в Украине. В частности, Верховная Рада приняла изменения в законодательные акты, согласно которым к углеводородному сырью, нетрадиционным углеводородам отнесен газ сланцевых толщ. Кабинет министров утвердил условия конкурсов на заключение соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Олесского и Юзовского участков.

"В то же время, возможные экологические проблемы, связанные с добычей сланцевого газа в Украине, в частности, экологические последствия применения технологии гидроразрыва пласта, вызывают протесты общественности, а также приводят к многочисленным обращениям общественных организаций в органы власти Украины, международные организации и Европарламент, – говорится в проекте постановления.