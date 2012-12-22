Посол США: Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы быть энергонезависимой

Такое мнение выразил Посол США в Украине Джон Теффт в своей статье в газете KyivPost.

Он напомнил, что вследствие установления рыночной цены на газ другие страны посткоммунистического лагеря вынуждены были резко сократить потребление энергии, что стало толчком для большего использования внутренних источников энергии и сделало их прибыльными.

«Подобные изменения должны произойти здесь. Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы быть практически энергонезависимой – особенно с учетом «сланцевой революции», которая произошла из США, и собственных украинских потенциальных резервов сланцевого газа», – заявил посол.

Он считает, что подобное развитие ситуации в корне могло бы изменить энергетические отношения между Украиной и Россией и разорвать взаимозависимость, не отвечающую интересам ни одной из сторон.