СМИ: ГАИ перекрыла дорогу к больнице Тимошенко
14:22, 17 января 2013Политика
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Возле больницы собралось больше противников, чем сторонников.
ГАИ не пускает машины к больнице Тимошенко
Обстановка возле ЦКБ №5 в Харькове, где находится экс-премьер Юлия Тимошенко, напряженная.
ГАИ не пускает машины к больнице Тимошенко - дорогу перекрыли.
Как передает корреспондент "Сегодня" из Харькова, сторонников Тимошенко собралось меньше, чем противников.
Возле больницы собралось около двух десятков милиционеров. Тут же припаркован автобус нардепа Арсена Авакова, которому сегодня утром не давали подъехать к больнице №5.
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