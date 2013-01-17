Оппозиция настаивает на независимой проверке видео с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове сказал народный депутат от «Батькивщины» Андрей Сенченко.

По его словам, об этом народные депутаты сказали начальнику Качановской исправительной колонии Игорю Колпащикову во время встречи.

“Мы выразили требование и это требование будет изложено в письменном виде, чтобы была создана возможность для проведения независимой проверки того, как снимались эти кадры”, - сказал А.Сенченко.

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По словам депутата, эта проверка сможет установить, где точно находились камеры, на которые снималось видео. Депутат отметил, что начальник колонии, ссылаясь на проведенную служебную проверку, уверил, что теми видеокамерами, которые установлены пенитенциарной службой, эти кадры нельзя было снять. “То есть угол съемки не отвечает местам расположения этих камер”, - сказал депутат.

По словам А.Сенченко, “вразумительного ответа на вопрос, на какие камеры было снято видео, депутаты не получили”. По его мнению, службы, проводившие проверку факта обнародования видео из палаты Ю.Тимошенко,, с целью сокрытия следов могли сами же снять эти камеры. А.Сенченко отметил, что депутатам пока не дали “внятного ответа, будет ли или не будет допущена такая проверка”.

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Как сообщал УНИАН, в ГПтС настаивают, что за Ю.Тимошенко, находящейся в Центральной клинической больнице “Укрзалізниці” в Харькове, не ведется наблюдение с помощью скрытой аудио- и видеоаппаратуры.

Как уверяет заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский, ни в палате, ни в других помещениях, куда может попасть Ю.Тимошенко, нет никакой видеоаппаратуры, кроме той, о которой официально сообщала пенитенциарная служба.