Тюремщики утверждают, что за Тимошенко не подглядывают и не подслушивают

За экс-премьер-министром Украине Юлией Тимошенко, которая находится в Центральной клинической больнице “Укрзализница” в Харькове, не ведется наблюдение при помощи скрытой аудио- и видеоаппаратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской исправительной колонии заявил заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский.

“Нет (видеокамер, кроме трех, установленных ГПтС — УНИАН)” - сказал А.Лапинский.

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Он подчеркнул, что начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков в письменном виде сообщил об этом Ю.Тимошенко.

“Юлия Владимировна получила ответ от начальника колонии о том, что скрытые какие-либо видео-, аудиоустройства не размещены в палате, в том числе в туалетной комнате, в душевой — нигде не расположено. Там есть только три видеокамеры, которые установила пенитенциарная служба, которые работают в режиме он-лайн”, - сказал А.Лапинский.

Он заверил, что ни в палате, ни в других помещениях, куда может попасть Ю.Тимошенко, нет никакой видеоаппаратуры, кроме той, о которой официально сообщала пенитенциарная служба.

А.Лапинский подчеркнул, что эти видеокамеры установлены законно. Он отметил, что они работают в режиме он-лайн, то есть не записывают информации, и за мониторами видеонаблюдения находятся исключительно часовые женского пола.

В свою очередь И.Колпащиков отметил, что сегодня защитник экс-премьера Евгения Тимошенко имела возможность лично убедиться в наличии только трех видеокамер.

Начальник колонии отметил, что Окружной административный суд Киева уже отклонял жалобу защитников Ю.Тимошенко на якобы незаконное видеонаблюдение.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 января, депутаты от оппозиции встретились с руководством Качановской колонии по поводу выполнения требований, связанных с конфликтом, который возник между экс-премьер-министром Ю.Тимошенко и представителями учреждения исполнения наказаний.

Как сообщил УНИАН народный депутат Александр Бригинец, во встрече с представителями правоохранительных органов, среди которых был и руководитель колонии, приняли участие 4 депутата, среди которых также Андрей Павловский, Сергей Пашинский и Андрей Шевченко.

По словам А.Бригинца, прежде всего, на встрече был поднят вопрос относительно видео- и аудиозаписей с Ю.Тимошенко, которые выложены в Интернете.

“Те видео- и аудио-, которые есть в Интернете, с точки зрения руководства колонии, не имеют к ним никакого отношения. Они его взяли в Интернете, проанализировали с участием прокуратуры. И экспертиза сделала заключение, что это не сделано камерами и другими средствами наблюдения, которые есть в больнице. У них есть документы, которые свидетельствуют, что это не могли сделать их камеры, поскольку это не отвечает возможностям этих камер. Таким образом были задействованы какие-то другие камеры, но эти камеры не были обнаружены во время обследования помещений. Или они были уже демонтированы, или они настолько скрыты, что те системы выявления, которые существуют, их не обнаружили. Поэтому здесь есть конфликт”, - сообщил народный депутат.