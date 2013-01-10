Регионалы хотят снять Арбузова уже завтра

Об этом заявил народный депутат, член фракции Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Владимир Макеенко.

Комментируя сегодняшние действия оппозиции, народный депутат отметил: «Мы сегодня видим искусственно созданную ситуацию, когда оппозиция говорит, с одной стороны, о требованиях Конституции, а с другой - нарушает Конституцию». «Нужно найти выход для решения этой проблемы, нарушающей Конституцию», - добавил он.

«Нужно, наверное, менять закон о Регламенте. Например, один из вариантов такой: полномочия народного депутата автоматически прекращаются в момент написания им заявления о сложении депутатских полномочий. Опять же возникает вопрос как это должно происходить, когда, где, при которых свидетелях, чтобы это не было факсимиле», - отметил парламентарий.

Макеенко также отметил, что завтра возможно возвращение к голосованию за снятие С. Арбузова с должности главы НБУ. Он добавил, что процедура это позволяет, - информирует пресс-служба ПР.