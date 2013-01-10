10-13 января посетите выставку «Меховая ярмарка» в Киевском Дворце спорта (Киев, пл. Спортивная, 1, станция метро «Дворец Спорта»).



Киевляне и гости столицы смогут увидеть и приобрести меховые и кожаные изделия из новых коллекций по ценам производителя. Только на четыре дня в одном месте соберутся самые меховые компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний. Разнообразие представленных изделий позволит удовлетворить любой вкус и любой бюджет.

На «Меховой ярмарке» будут представлены изделия классического и современного дизайна из норки, соболя, шиншиллы, лисы, каракуля, енота, мутона, кролика. Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, головных уборов, кожаных курток, перчаток, сумок и других аксессуаров - это возможность приобрести обновку к сезону.

Приятным и полезным дополнением для посетителей станет это один раздел выставки - выставка-продажа товаров легкой промышленности «Сезон ЗИМА», где можно подобрать обнову для каждого члена семьи и обновить свой гардероб.

Выставка-ярмарка порадует широким ассортиментом товаров: мужская, женская и детская одежда, обувь, классические женские и мужские костюмы от украинского производителя, кожгалантерея (сумки, ремни и т.п.), головные уборы, разнообразный трикотаж - от простых футболок до креативных авторских моделей, белье, домашний текстиль, косметика, бижутерия и многое другое на любой вкус и кошелек.

Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта - это всегда островок праздничного настроения и положительных эмоций. Участники этого мероприятия ждут, чтобы показать и предложить свою продукцию.

Для удобства посетителей выставка работает не только в будни, но и в выходные дни с 10 по 13 января с11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/644