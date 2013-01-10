Кошулинский думает, что у большинства голосов для Соркина не хватает

Как пишет "Украинская правда", об этом сообщил журналистам в парламенте вице-спикер Руслан Кошулинский. "Судя по тому количеству людей, которое есть сегодня в зале, голосов им не хватает", - заявил он.

На реплику о том, что оппозиционеры сделали своеобразный подарок большинству, заблокировав трибуну при отсутствии голосов, Кошулинский ответил: "Но в итоге главы НБУ у них же нет, тогда какой это может быть подарок?". Он также спрогнозировал, что переговоры относительно требований оппозиции могут не завершиться в четверг, и тогда трибуна останется заблокированной.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент должен проголосовать за кандидатуру нового главы НБУ Игоря Соркина.