Кошулинский думает, что у большинства голосов для Соркина не хватает
12:57, 10 января 2013Политика
1495 0
В оппозиции считают, что у парламентского большинства пока нет голосов для утверждения Игоря Соркина председателем Национального банка.
Кошулинский подозревает, что голосов для Соркина все же не хватает
Как пишет "Украинская правда", об этом сообщил журналистам в парламенте вице-спикер Руслан Кошулинский. "Судя по тому количеству людей, которое есть сегодня в зале, голосов им не хватает", - заявил он.
На реплику о том, что оппозиционеры сделали своеобразный подарок большинству, заблокировав трибуну при отсутствии голосов, Кошулинский ответил: "Но в итоге главы НБУ у них же нет, тогда какой это может быть подарок?". Он также спрогнозировал, что переговоры относительно требований оппозиции могут не завершиться в четверг, и тогда трибуна останется заблокированной.
Как сообщал УНИАН, сегодня парламент должен проголосовать за кандидатуру нового главы НБУ Игоря Соркина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter