В Раде продолжается перерыв - оппозиция не отходит от трибуны

11:47, 10 января 2013
Политика
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В пленарном заседании Верховной Рады продолжается перерыв, оппозиция блокирует трибуну.

Оппозиция блокирует трибуну / Фото: Украинская правда

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 народных депутатов от оппозиции окружили трибуну ВР. Часть из них находится в президиуме и в ложе правительства.

Во время перерыва оппозиционеры вывесили в президиуме баннер с надписью: “Юле волю - Украине волю!”.

Многие депутаты остаются в сессионном зале, ожидая возобновления работы парламента.

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