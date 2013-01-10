В Раде продолжается перерыв - оппозиция не отходит от трибуны
11:47, 10 января 2013Политика
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В пленарном заседании Верховной Рады продолжается перерыв, оппозиция блокирует трибуну.
Оппозиция блокирует трибуну / Фото: Украинская правда
Как передает корреспондент УНИАН, около 20 народных депутатов от оппозиции окружили трибуну ВР. Часть из них находится в президиуме и в ложе правительства.
Во время перерыва оппозиционеры вывесили в президиуме баннер с надписью: “Юле волю - Украине волю!”.
Многие депутаты остаются в сессионном зале, ожидая возобновления работы парламента.
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