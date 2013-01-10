В Раде продолжается перерыв - оппозиция не отходит от трибуны

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 народных депутатов от оппозиции окружили трибуну ВР. Часть из них находится в президиуме и в ложе правительства.

Во время перерыва оппозиционеры вывесили в президиуме баннер с надписью: “Юле волю - Украине волю!”.

Многие депутаты остаются в сессионном зале, ожидая возобновления работы парламента.