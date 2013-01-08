Тюремщики заставляют Луценко оперироваться в Чернигове - жена экс-министра

Государственная пенитенциарная служба через руководство Менской колонии в канун Рождества в четвертый раз пыталась убедить экс-министра Юрия Луценко сделать операцию в Черниговской областной больнице, а не в Киевской больнице «Оберег», которую он избрал.

Об этом УНИАН сообщила жена экс-министра, народный депутат Ирина Луценко, ссылаясь на информацию, полученную после сегодняшней встречи с мужем в Менской колонии.

“В канун Рождества Пенитенциарная служба через руководство колонии в четвертый раз пыталась убедить Юру, чтобы он согласился на операцию именно в Черниговской областной больнице, а не в киевской независимой больнице “Оберег”, которую он избрал и о чем сообщил тюремщикам”, - сказала И.Луценко.

Учитывая такие обстоятельства, продолжила она, муж написал на имя руководства колонии официальное заявление о том, что он отказывается от проведения операции в Черниговской областной, Винницкой областной, Днепропетровской областной больницах, и в других 27 больницах, которые есть в регионах Украины, а лишь только в той, которую он избрал, и на что имеет право согласно действующему законодательству.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря газета «Сегодня» проинформировала, что Ю.Луценко согласился на операцию по удалению полипа в кишечнике, которую проведут в первых числах января.

Как сообщила изданию представитель партии "Народная Самооборона" Лариса Сарган, Ю.Луценко будет лечиться за собственный счет в киевской частной клинике. «Сегодня» отмечает, что в этой клинике в начале года лечился глава УПЦ МП Блаженнейший Владимир.

"Операция очень сложная и опасная, после нее две недели нужно проходить реабилитацию, во избежание внутренних кровотечений, - сказала Л.Сарган. - Мама Юрия Витальевича в свое время умерла от рака прямой кишки, и есть риск того, что это наследственное. Пока это доброкачественная опухоль 0,8 см в диаметре, и она очень быстро растет", - отметила Л.Сарган.