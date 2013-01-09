Главврач: Тимошенко настроена на продолжение лечения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил главный врач ЦКБ “ Укрзализныци ” Михаил Афанасьев, комментируя заявление защитника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко о том, что его подзащитная со вчерашнего дня отказалась от продолжения лечения.

“Я пришел лично сам к ней. Она удивилась этой фразе. Говорит: “Нет, в моем заявлении это не звучало, я настроена на продолжение лечения, буду выполнять всю программу лечения, питания, все, что необходимо”, - сказал М.Афанасьев.

Он также добавил, что вопрос об отказе от приема пищи вчера не стоял.

М.Афанасьев отметил, что вчера до встречи с С.Власенко Ю.Тимошенко провела две медицинские процедуры, на протяжении вчерашнего дня она принимала пищу и медикаменты.

“До встречи с защитником ей были проведены две процедуры, которые по программе. После встречи она не принимала процедур. Пищу и медикаменты принимала”, - сказал М.Афанасьев.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что вчера была предусмотрена еще одна медицинская процедура с Ю.Тимошенко, однако пациентка от нее отказалась.

По словам М.Афанасьева, “Юлия Владимировна в корректном контакте с медиками” и никаких условий не выдвигала.

Он не уточнил, связан ли отказ Ю.Тимошенко от процедуры с акцией общественного неповиновения, которую вчера она объявила.

Главный врач выразил надежду на продолжение лечения Ю.Тимошенко и благополучное завершение процесса реабилитации. «Мы надеемся на благополучное завершение этой ситуации и планомерное продолжение лечения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 января Ю.Тимошенко начала акцию гражданского неповиновения: отказывается сотрудничать со следователями, возвращаться в свою палату и прекращает курс лечения. В открытом письме экс-премьера на имя Президента Украины Виктора Януковича, обнародованном С.Власенко, Ю.Тимошенко говорит об узурпации власти В.Януковичем и проведении в Украине политических репрессий.

Она заявляет, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать объяснение и отвечать на их вопросы, принимать участие “в каких-либо заказных уголовных производствах”.

Ю.Тимошенко также отказывается добровольно приезжать на заседание судов.

Она подчеркивает, что готова оказывать физическое сопротивление попыткам принудительной доставки в суд.

По словам Ю.Тимошенко, она не будет разрешать проводить осмотры или обыски в ее вещах.