Прокуратура: внедорожник свободовца сгорел из-за неисправной проводки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облпрокуратуры, «по факту полного уничтожения огнем автомобиля Infinity и повреждения еще двух припаркованных рядом транспортных средств начато досудебное расследование. Указанный факт уничтожения в ночь на 2 января внедорожника внесен в Единый реестр досудебных расследований». Ход расследования взяла под свой контроль прокуратура Одесской области.

Согласно сообщению, в Белгород-Днестровский горотдел Управления МВД Украины в Одесской области в половине четвертого ночи 2 января поступило сообщение о возгорании автомобиля Infinity, который принадлежит местной жительнице и хранился на охраняемой территории рыбоконсервного завода.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа сотрудников милиции и пожарные, которые зафиксировали данный факт и начали проверку причин и обстоятельств уничтожения огнем этого автомобиля и двух припаркованных рядом с ним.

Предварительная причина возгорания автомобиля Infinity - неисправность электропроводки легковушки. Квалификация происшествия в уголовном производстве будет определена по результатам назначенной судебно-пожарно-технической экспертизы.

Как сообщал УНИАН, около 3.00 2 января в городе Белгород-Днестровский Одесской области на служебной парковочной площадке неизвестные подожгли кроссовер председателя городской организации ВО «Свобода» Игоря Усова. По данным пресс-службы Одесской областной организации ВО ”Свобода”, огонь с пылающего кроссовера перебросился на стоявшие рядом автомобили. В результате до прибытия спасателей полностью сгорели три автомобиля, в том числе пассажирский микроавтобус и грузовой фургон. И.Усов расценил этот инцидент как попытку запугивания членов организации, демонстрирующих свою принципиальность в отстаивании прав украинской нации в регионе.

26 декабря возле Одесской облгосадминистрации состоялся «антифашистский митинг», в котором приняли участие несколько тысяч человек. Акция была направлена против ВО «Свобода».