Черкасский облсовет просит назвать улицу именем первого секретаря обкома КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 64 из 75 присутствующих на сессии депутатов.

Предложение назвать улицу в честь И.Лутака внес бывший глава Черкасской облгосадминистрации, депутат облсовета Владимир Лукьянец.

В своем обращении к коллегам он подчеркнул, что во времена И.Лутака Черкасская область вошла в лидеры УССР по экономическому и социальному развитию.

Справка УНИАН: И.Лутак (1919 - 2009) с 1976 по 1988 год работал первым секретарем Черкасского обкома Коммунистической партии Украины. Неоднократно избирался кандидатом, членом ЦК КП Украины, ЦК КПСС, членом Политбюро ЦК КПУ.