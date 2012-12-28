Черкасский облсовет просит назвать улицу именем первого секретаря обкома КПУ
23:33, 28 декабря 2012Политика
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Черкасский облсовет обратился к Черкасскому горсовету с просьбой назвать одну из улиц в честь бывшего первого секретаря обкома КПУ, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Черкасс Ивана Лутака.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 64 из 75 присутствующих на сессии депутатов.
Предложение назвать улицу в честь И.Лутака внес бывший глава Черкасской облгосадминистрации, депутат облсовета Владимир Лукьянец.
В своем обращении к коллегам он подчеркнул, что во времена И.Лутака Черкасская область вошла в лидеры УССР по экономическому и социальному развитию.
Справка УНИАН: И.Лутак (1919 - 2009) с 1976 по 1988 год работал первым секретарем Черкасского обкома Коммунистической партии Украины. Неоднократно избирался кандидатом, членом ЦК КП Украины, ЦК КПСС, членом Политбюро ЦК КПУ.
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