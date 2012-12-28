Янукович провел массовые перестановки в дипломатическом корпусе

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом освободил Георгия Чернявского от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта по совместительству.

Другими указом Виктор Янукович уволил Юрия Полуреза от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Катар по совместительству и назначил на это место Евгения Микитенко.

Также Президент назначил послов Украины в Италии, Албании и Ираке.

Евгений Перелыгин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике; Владимир Побережный - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Албания; Анатолий Маринец - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Ирак.

Еще одним указом Янукович назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде Вадима Пристайко представителем Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Соответствующие Указы от 28 декабря 2012 размещены на сайте главы государства.