Аваков говорит, что Шкиля преследуют так же, как Тимошенко
20:51, 27 декабря 2012Политика
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Народный депутат от ВО «Батькивщина» Арсен Аваков называет дикостью уголовные дела против оппозиционеров, в частности, против экс-бютовца Андрея Шкиля.
Аваков говорит, что не Шкиля одного преследуют
Об этом он рассказал в интервью Тиждень.ua.
«Что касается истории со Шкилем - я считаю, что это просто отвратительно. Имеет место то же, что и с Юлией Тимошенко, когда ее преследуют за поступки, совершенные десять-пятнадцать лет назад», - заявил Аваков.
«Запад это воспринимает просто как дикость. Я столкнулся с тем, что просто не мог объяснить итальянским политикам наши реалии, они не могут понять, как такое может происходить!», - возмутился депутат.
«На самом деле Андрей Шкиль не одинок в такой ситуации - еще несколько человек находятся под таким же давлением, включая и тех, которые имели или имеют депутатские мандаты», - сказал Аваков.
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