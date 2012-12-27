Аваков говорит, что Шкиля преследуют так же, как Тимошенко

Об этом он рассказал в интервью Тиждень.ua.

«Что касается истории со Шкилем - я считаю, что это просто отвратительно. Имеет место то же, что и с Юлией Тимошенко, когда ее преследуют за поступки, совершенные десять-пятнадцать лет назад», - заявил Аваков.

«Запад это воспринимает просто как дикость. Я столкнулся с тем, что просто не мог объяснить итальянским политикам наши реалии, они не могут понять, как такое может происходить!», - возмутился депутат.

«На самом деле Андрей Шкиль не одинок в такой ситуации - еще несколько человек находятся под таким же давлением, включая и тех, которые имели или имеют депутатские мандаты», - сказал Аваков.