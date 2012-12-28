Кабмин создал департамент по вопросам ассоциации и интеграции в ЕС

Об этом сказано в постановлении правительства, размещенном на его официальном сайте.

Как сказано в сообщении, одновременно Кабмин ликвидировал департамент европейской интеграции, созданный в 2010 году.

На сегодняшний день в структуре Секретариата Кабмина работает 9 департаментов и 6 профильных управлений. Положение о Секретариата Кабмина было утверждено в августе 2009 года.