Аналитик: остатки киевского имущества пойдут на латание дыр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом аналитик ОО «Корпорация стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, давая прогноз, чего ожидать киевлянам в следующем году.

Он напомнил, что столица в 2013 г. должна перечислить в госбюджет 8,4 млрд грн., при том, что проект бюджета Киева предусматривает доходы столицы на уровне 18 млрд грн.

«В 2013 году нас ожидает усиление административного и фискального давления на малый и средний бизнес. Мы это видим по тому, что Киевсовет не смог, не пожелал в повестку дня своей последней в этом году сессии внести решение об упорядочении работы киосков и других МАФов. Мы будем наблюдать дальнейшие попытки приватизировать остатки ликвидного киевского имущества - просто на залатывание дыр в бюджете. И такая приватизация не будет способствовать инвестициям в городское хозяйство, это будет приватизация проедания», - отметил К.Матвиенко.

Он также прогнозирует «раздувание штата КГГА», потому что будут возникать новые подразделения, нужные для администрирования, что, соответственно, приведет к ухудшению качества управленческих решений.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете на 2013 год, внесенный правительством.

В тот же день председатель КГГА Александр Попов сделал заявление «по поводу покушения на права киевлян в действиях правительства и Верховной Рады Украины 6-го созыва».

В нем отмечалось, что разработанный правительством и утвержденный народными депутатами государственный бюджет Украины 2013 года не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечение нормальной жизнедеятельности столицы.

В частности, заявил О.Попов, способ, которым формировался и утверждался государственный бюджет, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

По словам А.Попова, запланированный правительством скрытый дефицит бюджета столицы делает невозможной регулярность выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме того, средства для муниципальной помощи инвалидам и пенсионерам, а также для надбавок к зарплатам учителям, медикам и другим социальным работникам вообще не предусмотрены.

20 декабря А.Попов призвал депутатов Киевсовета не голосовать за проект бюджета столицы на следующий год. Депутаты приняли проект документа лишь к рассмотрению и направили обращение руководству страны с просьбой возобновить нормы Бюджетного кодекса Украины, которые действовали до 1 января 2011 года, о зачислении в бюджет города Киева налога на доходы физических лиц в полном объеме и направлении превышения доходов над расходами на выполнение городом Киев столичных функций.

Между тем А.Попов заявил, что Киев планирует частично уменьшить дефицит бюджета 2013 года за счет продажи и аренды земли.