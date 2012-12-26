Регионал говорит, что никого за арест Луценко сажать не будут

Об этом говорится в комментарии В.Олейника, переданном УНИАН пресс-службой ПР.

«Представители старой власти, в частности экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, когда заявляют о нарушении их прав при проведении следственных действий, жалуются сами на себя», - заявил В.Олейник, комментируя заявление Ю.Луценко, что Европейский суд принял решение о том, что должностные лица прокуратуры нарушили закон, приняв решение о его задержании.

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Депутат от ПР отметил, что решение о задержании Ю.Луценко, законность которого и рассматривалась в ЕСПЧ, было принято на основании старого УПК, а Европейский суд рассматривал иск Ю.Луценко на основании Конвенции прав человека.

«Если решение принимали в отношении гражданина на основании старого КПК, который уже сегодня не действует, и действовали в пределах и способом, определенным нормами того КПК, то предъявить претензии к тем, кто его выполнял, невозможно. Хотя все признавали, что тот КПК не отвечал никаким европейским стандартам», - отметил В.Олейник.

Политик подчеркнул, что должностное лицо, следователь или прокурор не могут действовать, выходя за рамки закона. «И им приходилось действовать в рамках тех правил, которые были. А руководство, в том числе и Луценко, не меняли эти правила», - подчеркнул парламентарий.

По словам народного депутата, в решениях ЕСПЧ всегда ответчиком выступает государство, но действует закон, по которому разрешено в порядке регресса подавать иски к тем должностным лицам, которые, возможно, были виновны в совершении нарушений. «И когда должностное лицо продемонстрирует, что оно действовало в формате закона, который действовал на тот момент, а европейцы не признают его, то это не его проблемы. А проблемы тех, кто писал или не менял этот закон», - заявил В.Олейник.

Он отметил, что с введением нового Уголовного процессуального кодекса ситуация существенно меняется и сейчас нормы украинского законодательства соответствуют европейским стандартам. «Хотя очень странно звучат и для украинцев, и для европейцев призывы отменить новый УПК, что означает возвращение к произволу», - резюмировал депутат-«регионал».

Как сообщалось, Ю.Луценко обвиняет должностных лиц ГПУ в том, что они безосновательно лишили его свободы.

В частности, Европейский суд по правам человека признал арест и содержание Ю.Луценко под стражей на протяжении полутора лет незаконными. В связи с этим Ю.Луценко считает, что это является основанием для уголовного преследования следователя Генеральной прокуратуры Украины Сергея Войченко и первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, которые приняли решение об аресте экс-министра.

Ю.Луценко также отметил, что согласно решению ЕСПЧ, украинское правительство должно выплатить ему компенсацию в сумме 15 тыс. евро. А это, по словам экс-министра – прямые убытки государству, причиненные по вине Р.Кузьмина и других должностных лиц Генпрокуратуры Украины.

«Мы имеем совершенный факт о незаконном аресте человека, и имеем доказанный убыток государству в размере более 100 тысяч гривен. С моей точки зрения – это беспрекословное доказательство преступных действий Кузьмина и Войченко, которые безосновательно лишили меня свободы и нанесли ущерб государства в особо крупных размерах», – заявил Ю.Луценко радио «Свобода» в Менской колонии, где он отбывает наказание по решению суда.

Экс-министр добавил, что, согласно новому Уголовному процессуальному кодексу, его адвокаты передали заявление относительно действий Р.Кузьмина и С.Войченко для реагирования в правоохранительные органы, и что 26 декабря его внесут в общегосударственный реестр преступлений.