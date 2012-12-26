Исполняется 2 года со дня ареста Луценко - экс-министр обвиняет ГПУ в преступлении

26 декабря исполняется два года со дня ареста бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Экс-министр обвиняет должностных лиц Генеральной прокуратуры в том, что они «безосновательно лишили меня свободы и нанесли ущерб государства в особо крупных размерах».

Как отмечает Радио «Свобода», два года тому назад бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко арестовали, когда он вышел из своего дома погулять с собакой. Впоследствии судьи Печерского районного суда Киева приговорили Ю.Луценко к четырем годам за то, что он якобы злоупотреблял служебным положением, пребывая в должности министра внутренних дел. Однако Европейский суд по правам человека признал арест и содержание Ю.Луценко под стражей на протяжении полутора лет незаконными. Ю.Луценко считает, что это является основанием для уголовного преследования следователя Генеральной прокуратуры Украины Сергея Войченко и первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, которые приняли решение об аресте экс-министра.

Как заявляет Ю.Луценко, «основания моего обращения к правоохранительным органам юридически совершенны. Ведь Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию Украины и принял окончательное решение, которым признал мой арест незаконным, – по политическим мотивам».

Ю.Луценко отметил, что согласно этому решению украинское правительство должно выплатить ему компенсацию в сумме 15 тысяч евро. А это, по словам экс-министра – прямые убытки государству, причиненные по вине Р.Кузьмина и других должностных лиц генпрокуратуры Украины.

«Мы имеем совершенный факт о незаконном аресте человека, и имеем доказанный убыток государству в размере более 100 тысяч гривен. С моей точки зрения – это беспрекословное доказательство преступных действий Кузьмина и Войченко, которые безосновательно лишили меня свободы и нанесли ущерб государства в особо крупных размерах», – заявил Ю.Луценко Радио «Свобода» в Менской колонии, где он отбывает наказание по решению суда.

Экс-министр добавил, что, согласно новому Уголовному процессуальному кодексу, его адвокаты передали заявление относительно действий Р.Кузьмина и С.Войченко для реагирования в правоохранительные органы, и что 26 декабря его внесут в общегосударственный реестр преступлений.

Со своей стороны, представители Генпрокуратуры отбрасывают какие-либо обвинения в якобы совершенных ими преступлениях. Р.Кузьмин, комментируя решение Евросуда, отметил, что в нарушениях прав Ю.Луценко во время его ареста виноваты не должностные лица, а несовершенный Уголовно-процессуальный кодекс советских времен, действующий на тот момент.

По словам Р.Кузьмина, Евросуд может обязать Украину выплатить Ю.Луценко компенсацию за арест, и это решение выполнят. Но добавил, что освободить его из-за решетки могли бы лишь при условии, что на момент решения Европейского суда Ю.Луценко еще находился под следствием, и не было решения Печерского суда.

24 декабря попытку освободить бывшего министра из тюрьмы по состоянию здоровья осуществили его адвокаты. Медицинские обследования обнаружили у него цирроз печени и портальную гипертензию – болезни, которые согласно закону не совместимы с пребыванием за решеткой. Однако Менский районный суд Черниговской области это ходатайство отклонил. Ходатайства защиты Ю.Луценко заслушали просто в Менской колонии. Во время слушаний Ю.Луценко сообщил журналистам, что более 20 дней ему не давали лекарства, а кроме того – лишили законного права на телефонную связь.