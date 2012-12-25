Кличко говорит, что нынешние депутаты «дерутся неважно»
20:19, 25 декабря 2012Политика
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Лидер фракции "УДАР" Виталий Кличко пошутил, что драться в парламенте будет тогда, когда телеканал "Рада" купит права на трансляцию боя.
Кличко пошутил, что будет драться, если "Рада" выкупит права
Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi, передает Украинская правда.
"Я никогда не использовал свои спортивные качества в парламенте. Но если канал "Рада" купит промоутерские права (на бой), я продам", - засмеялся Кличко.
Политик намекнул, что плохо относится к дракам в сессионном зале.
"Мы пришли работать не кулаками, мы пришли работать головой. И поэтому наша команда состоит из специалистов, которые являются экспертами в каждой отрасли хозяйства", - сказал он, добавив, что нынешние депутаты "дерутся неважно".
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