Кличко говорит, что нынешние депутаты «дерутся неважно»

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi, передает Украинская правда.

"Я никогда не использовал свои спортивные качества в парламенте. Но если канал "Рада" купит промоутерские права (на бой), я продам", - засмеялся Кличко.

Политик намекнул, что плохо относится к дракам в сессионном зале.

"Мы пришли работать не кулаками, мы пришли работать головой. И поэтому наша команда состоит из специалистов, которые являются экспертами в каждой отрасли хозяйства", - сказал он, добавив, что нынешние депутаты "дерутся неважно".