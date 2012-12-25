Financial Times: Украина - вторая в рейтинге падения фондового рынка

Об этом сообщает газета Financial Times.

Первое место в рейтинге авторитетное финансовое издание присвоило Кипру.

Как сообщает издание, на фондовом рынке Украины в текущем году падение цен акций составило 35%. Фондовый рынок переживающего экономический кризис Кипра упал на 60%.

В то же время, наиболее успешными по результатам года стали биржи Венесуэлы и Турции, продемонстрировав рост рынка на более 50%.

По оценке Financial Times, показатель состояния национального фондового рынка окажет влияние на инвестиционные решения в следующем году.

Справка УНИАН. Согласно данным ведущих украинских бирж, за период с 1 января по 25 декабря 2012 года индекс акций ПФТС упал до 324,79 с 534,43 пунктов, или на 39,23%, а индекс Украинской биржи упал до 936,1 с 1 472,78 пунктов, или на 36,44%.