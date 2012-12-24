Азаров говорит, что оппозиция игнорирует его призывы к диалогу

Это он подчеркнул, общаясь с пользователями социальной сети Facebook, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

По словам Н.Азарова, сегодня на встрече Президент нацелил правительство на активный диалог с фракциями Верховной Рады. Премьер сообщил, что предложил оппозиционным фракциям новой Верховной Рады провести консультации по вопросам внутренней и внешней политики. «Однако, к величайшему сожалению, никакого ответа на свое предложение я не получил. Возможно, фракции сейчас заняты делением комитетов, а, может, готовятся к Новому году. Во всяком случае, пока активность многих политиков заметна лишь на всяких телешоу», - отметил Н.Азаров.

При этом он выразил надежду, что конструктивный диалог все же состоится.