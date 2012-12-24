Янукович рассказал, чем будет заниматься Грищенко на новой должности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович представляя К.Грищенко на должности вице-премьер-министра в Министерстве иностранных дел Украины.

«Я хотел бы представить вице-премьер-министра Константина Ивановича Грищенко, который будет заниматься гуманитарными вопросами. И надеюсь, что он овладеет этой новой должностью и будет достойно представлять лицо внешнеполитического ведомства нашей страны в правительстве. Это очень ответственная должность, и я верю в то, что Константин Иванович будет эффективно работать», - сказал В.Янукович.

«Мы имели с ним разговор на эту тему, и так как я почувствовал, он верит в свой успех», - добавил Президент.