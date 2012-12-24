Яценюк: Если я скажу, что не хочу быть президентом, вы мне не поверите

Яценюк в интервью изданию «Коммерсант-Украина» объяснил, почему пока не готов вступить в борьбу за президентское кресло.

«Участие Юлии Тимошенко в президентских выборах означает, что я ее безоговорочно поддерживаю. Если я поступлю по-другому и этого не сделаю, это будет означать не только разрыв наших договоренностей, но и предательство миллионов избирателей. Она имеет приоритет. Если Юлия Тимошенко баллотируется в президенты, то мой долг ее поддержать».

На замечание журналиста, что выдвигать Юлию Тимошенко сейчас это, практически, абсурд, поскольку шансов на то, что украинские суды примут решения в ее пользу, никаких, и на то, что выполнят решения Европейского суда по правам человека,— тоже немного, Яценюк отметил:

«А вы могли предположить, скажем, в 2009 году, что Юлию Тимошенко политически осудят на семь лет? Наверняка вы сказали бы мне, что этого не произойдет. Мы не знаем, что возможно и что невозможно. Невозможно было предугадать, что в 2006 году Виктор Янукович станет премьер-министром, а в 2010-м — президентом. Так что отбросьте логику, ею нельзя руководствоваться, даже играя в шахматы! Надо поступать и жить так, как считаешь правильным, как бы это ни было трудно. Если я скажу, что не хочу быть президентом, вы мне не поверите. Это было бы неправдой. Должность президента — это реальная возможность изменить страну. Но поступать правильно в этой ситуации — значит поддержать Юлию Тимошенко в том случае, если она сможет баллотироваться».