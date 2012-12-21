Оппозиция назвала претендентов на председательство в комитетах ВР

В частности, как сообщили источники УНИАН, претендентом на председательство в Комитете по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы определена представительница «Свободы» Ирину Сех, а в Комитете по вопросам культуры и духовности - представитель «Батькивщины» Владимир Яворивский.



В то же время, по словам собеседника агентства, продолжается дискуссия относительно руководства в Комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и в Комитете по вопросам свободы слова и информации: на председательство в первом обсуждаются кандидатуры Андрея Кожемякина из «Батькивщины» и Валентина Наливайченко из «УДАРа», на председательство во втором – представители «Батькивщины» Николай Томенко и Юрий Стець.

При этом, по информации источников УНИАН, в "Батькивщине" сейчас наиболее острая дискуссия вокруг персоны руководителя именно Комитета по вопросам свободы слова, поскольку Ю.Стець апеллирует к тому, что именно он был эффективным председателем Комитета в Верховной Раде прошлого созыва, а Н.Томенко исходит из того, что в предыдущем парламенте он был вице-спикером, и, мол, не может теперь стать «обычным» депутатом.