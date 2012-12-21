В МВД жалуются, что их обеспечили лишь на 40% от потребности
07:27, 21 декабря 2012Политика
1061 0
В бюджете на 2013 год для Министерства внутренних дел, по подсчетам специалистов, заложили средств только на 40% от потребности ведомства.
Полищук: 13 млн 400 тысяч - лишь 40% от потребности
Об этом в эфире «5 канала» заявил спикер МВД Владимир Полищук.
По теме: Томенко понял из бюджета, что власть на прокурорах экономить не будет
«У людей, видимо, сложилось впечатление, что очень много финансируется Министерство внутренних дел. С новым бюджетным годом специалисты вычисляли сумму необходимую для содержания милиции и для наведения общественного порядка, борьбы с преступностью. Вот эти 13млн 400тыс, финансируемых в следующем году, это лишь 40% от потребности », - заявил Полищук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter