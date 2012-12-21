В МВД жалуются, что их обеспечили лишь на 40% от потребности

Об этом в эфире «5 канала» заявил спикер МВД Владимир Полищук.

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«У людей, видимо, сложилось впечатление, что очень много финансируется Министерство внутренних дел. С новым бюджетным годом специалисты вычисляли сумму необходимую для содержания милиции и для наведения общественного порядка, борьбы с преступностью. Вот эти 13млн 400тыс, финансируемых в следующем году, это лишь 40% от потребности », - заявил Полищук.