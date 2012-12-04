Томенко понял из бюджета, что власть на прокурорах экономить не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко заявил сегодня во время заседания ВР.

В частности, по словам Н.Томенко, увеличены расходы на содержание прокуратуры и милиции. Он отметил, что расходы на Генеральную прокуратуру увеличиваются почти на 21%, на Государственную судебную администрацию - на 4,2%, на Министерство внутренних дел - на 3,3%, на Службу безопасности - на 4,8%.

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«То есть нам говорят, что денег нет, но оказывается, что на то, чтобы держать в повиновении украинский народ и гонять оппозицию и простых людей - деньги есть. Я уже не говорю о том, как финансируется образование и гуманитарная сфера в целом», - сказал Н.Томенко.