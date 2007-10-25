ВАСУ перешел к дебатам: речь социалиста длилась 2 часа 5 мин.

Высший административный суд перешел к дебатам в деле по иску пяти политических партий против Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, представители истцов закончили свои выступления.

Во время речи представитель от КПУ Александр ИЩЕНКО акцентировал внимание суда среди прочего на том, что факты подкупа и голосования за других лиц подтверждены информацией, которую суд получил от МВД. А разногласий в протоколах было достаточно для того, чтобы ЦИК могла должным образом реагировать, но не сделала этого и не устранила нарушения прав субъектов избирательного процесса, то есть не осуществила должным образом контролирующие обязанности, возложенные на нее.

«Мы считаем, что доказательств массовых нарушений избирательного законодательства достаточно для удовлетворения наших исковых требований в полном объеме», - сказал он.

В свою очередь, представитель от СПУ Евгений ПЕТРЕНКО, выступая, отметил, что действия ЦИК «при работе с протоколами были противоправными», - отметил он.

В то же время представитель от Партии вольных демократов Джулия КАРЕНДЮК отметила то, что в судебном заседании не все доказательства были затребованы судом и должным образом изучены и приобщены к материалам дела. Кроме того, она отметила, что ЦИК не дала надлежащей оценки нарушениям, которые были как во время выборов, так и во время подготовки к ним. По ее словам, именно нереагирование на это привело к нарушениям во время установления результатов выборов.

В то же время, в своем выступлении представитель Всеукраинской партии народного доверия Анатолий СОЛОД, в том числе, отметил, что одной из целей судебного заседания, которая была достигнута, стало то, что «ЦИК получила сигнал от общества о том, что нужно реформировать», в том числе и избирательное законодательство.

Выступая в дебатах представитель ПСПУ Александр СИДОРЧУК, попросил суд удовлетворить выдвинутые требования в полном объеме, кроме того вынести отдельное внимание и направить его в ЦИК, в котором указать на устранение нарушений, касающиеся неравного доступа политических сил во время выборов, в частности, ПСПУ, к СМИ.

В то же время другой представитель от Соцпартии Валерий КОЧЕТОВ в своей речи, которая длилась 2 часа 5 минут, отмечал, что при участии ЦИК и других ветвей власти «была создана система фальсификации результатов выборов».

По его словам, вследствие этого миллионы граждан не смогли принять участие в выборах или их волеизъявление было искажено.

«Бездеятельность ЦИК, я считаю, является криминальной, потому что вследствие этого было дано много возможностей для совершения преступлений (подкуп, фальсификации, неверные данные в списках избирателей и тому подобное)», - отметил он.

Кроме того В.КОЧЕТОВ обратил внимание суда на то, что неупорядочение ЦИК границ участковых избирательных комиссий привело к тому, что многие люди голосовали на 2-3 участках.

Также, по его словам, ЦИК не обеспечила возможности для уточнения списков избирателей; не было равенства проведения агитации; были массово не выполнены решения судов, в которые обращались по разным поводам политические силы, принимавшие участие в выборах.

Поэтому установить точно результаты выборов невозможно, в том числе и из-за того, что в 150 протоколах ОИК не совпадают данные.

Подытоживая свое выступление, он сказал «протокол ЦИК является юридически сомнительным и математически не соответствующим, что не может отобразить реальную картину волеизъявления граждан».

В связи с изложенным он также просил коллегию судей ВАСУ в полном объеме удовлетворить исковые требования.

Теперь в судебном заседание объявлено часовой перерыв, после чего к дебатам приступит сторона-ответчик и третьи лица – представители БЮТ и НУ-НС.