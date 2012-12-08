Забужко говорит, что таблоидизация - часть информвойны против Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом писательница Оксана Забужко заявила сегодня во время круглого стола "Свободный человек в свободный стране".

"Украина не является независимой, потому что нельзя считать независимой страну, которая информационно собой не владеет, которая находится не при своем уме. Украина здесь не исключение. Массовая таблоидизация украинских СМИ является вполне программной, политической и социальной инженерией, которая в странах европейской унии, где этот процесс заметили раньше, получила совершенно уже принятое и в академической среде употребляемый по согласию термин - "путинизация СМИ", - подчеркнула О.Забужко.

Она добавила, что первыми в 2000 году этот термин ввели итальянские интеллектуалы.

Также О.Забужко напомнила, что таблоидизация СМИ произошла в Украине и в ряде стран Западной и Восточной Европы.

"Везде, где энергетическая империя, которая с 2000 года начала вставать с колен, начинала очень энергичную массированную политику своего влияния, которая заключается в контроле за финансами и за информацией. Это единственное, что умеют делать спецслужбы. Именно контроль за информацией является тем инструментом порабощения Украины, который в течение 12 лет очень активно действовал на нашей территории, и по состоянию на сегодняшний день этот процесс информационной оккупации - подчинение себе основных украинских телевизионных и радиоресурсов, этот процесс в принципе можно считать завершенным. Таблоидизация, «желтые» новости, низкопробный шоубиз - сплошной таблоид, на фоне которого происходит манипуляция путем вбрасывания определенных политических проектов, манипуляция мнением украинского избирателя в направлении имитации политической жизни и в направлении том, который выгоден заказчикам", - подчеркнула О.Забужко.

По ее мнению, сегодня остается два ресурса: церковь и интернет, которые могут апеллировать к человеческому духу, к свободе, к высоким ценностям.

"Без понимания этих вещей, без установления украинскому обществу диагноза его фундаментальной свободы, говорить о свободе индивидуальной, несомненно, нужно, важно, но необходимо предупреждать людей о том, что они живут в условиях информационной оккупации, и о том, что им нужно научиться защищаться, выработать технику информационной безопасности и информационной самозащиты для мобилизации. Украина проиграла информационную войну", - убеждена писательница.