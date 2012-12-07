Азаров жалеет, что у него нет «камертона» для определения национальных интересов

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

В частности, Н.Азаров отметил, что каждый день к нему поступает информация о том, что печатается, говорится, показывается об Украине в средствах массовой информации России, Европы, Америки.

“Словом, везде, где есть упоминание об Украине, вся эта информация обрабатывается нашими службами и при необходимости даются либо комментарии, либо разъяснения, либо посылаются запросы. Каждая страна осуществляет свою информационную политику. Цель ее - защита, прежде всего, национальных интересов.

К сожалению, в Украине до сих пор нет такого «камертона», который бы определил четко наши национальные интересы. И поэтому мы сами иногда создаем впечатление о себе, как о стране, раздираемой противоречиями, конфликтами, как о стране неблагополучной”, - считает Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что Украина, прежде всего, должна сама разобраться и выработать единую информационную политику защиты своих национальных интересов.

“И тогда никакое влияние других СМИ нам неопасно. В противном случае наши люди всегда будут легким инструментом для манипулирования их сознания. Хотелось бы этого избежать”, - подчеркнул Н.Азаров.