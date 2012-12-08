Экс-госсекретарь США посоветовал Януковичу присмотреться к идеалам Оранжевой революции

Как сообщает «Голос Америки», об этом К.Пауэлл заявил в Вашингтоне на конференции «Украина. Лидерство в Глобальном мире».

Также К.Пауэлл прокомментировал политическую ситуацию в Украине и дал советы политическим силам, которые сейчас ее возглавляют.

«Если вы хотите оправдать надежды украинцев, важно иметь избирательную систему, которая является свободной от коррупции и честной. А это значит, что оппозиция должна иметь возможность говорить, иметь доступ к СМИ. Оппозицию нельзя просто устранять, бросать в тюрьму и препятствовать ее участию в выборах каким-то другим образом. Только при таких условиях можно получить поддержку со стороны международного сообщества»- утверждает бывший государственный секретарь США.