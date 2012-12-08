Экс-госсекретарь США посоветовал Януковичу присмотреться к идеалам Оранжевой революции

11:03, 08 декабря 2012
Политика
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Бывший Государственный секретарь США Колин Пауэлл посоветовал Президенту Украины Виктору Януковичу воплотить хотя бы часть идеалов Помаранчевой революции.

Колин Пауэлл дал совет нынешнему руководству Украины

Как сообщает «Голос Америки», об этом К.Пауэлл заявил в Вашингтоне на конференции «Украина. Лидерство в Глобальном мире».

Также К.Пауэлл прокомментировал политическую ситуацию в Украине и дал советы политическим силам, которые сейчас ее возглавляют.

«Если вы хотите оправдать надежды украинцев, важно иметь избирательную систему, которая является свободной от коррупции и честной. А это значит, что оппозиция должна иметь возможность говорить, иметь доступ к СМИ. Оппозицию нельзя просто устранять, бросать в тюрьму и препятствовать ее участию в выборах каким-то другим образом. Только при таких условиях можно получить поддержку со стороны международного сообщества»- утверждает бывший государственный секретарь США.

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