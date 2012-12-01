Лавринович: референдум Тимошенко и Луценко не поможет

Об этом он заявил в эфире Шустер Live, комментируя заявление депутат от фракции НУ-НС Юрия Кармазина, что такой референдум может быть инициирован, чтобы отменить статью, по которой были осуждены Юлия Тимошенко и Юрий Луценко.

«Конечно закон о всеукраинском референдуме предусматривает возможность инициирования гражданами Украины внесении изменений в законы, в том числе, в Уголовный кодекс. Такой референдум возможен», - сказал Лавринович.

В то же время, добавил министр, вопрос изменения Уголовного кодекса и последствия этих изменений «для тех, кто отбывает наказание - это отдельный совершенно вопрос, и он не может быть решен голосованием за смену одной какой-то статьи».