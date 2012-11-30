Шаповал уверяет, что совесть у ЦИК чиста
17:39, 30 ноября 2012Политика
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Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал считает, что ЦИК во время избирательной кампании-2012 сделала «все правильно».
Владимир Шаповал празднует 15 летие ЦИК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Шаповал заявил сегодня на торжественном заседании по случаю 15-летия создания ЦИК.
«Я думаю, что у нас нет оснований чего-то стесняться… Вряд ли нужно гордиться, пусть другие за нас гордятся, но совесть наше чиста, и мы убеждены, что все, что мы делали, мы делали правильно», - сказал В.Шаповал.
По его словам, какими бы ни были предварительны заключения относительно нынешнего избирательного процесса со стороны международных и национальных экспертов, коллектив ЦИК – и сотрудники аппарата, и сотрудники Службы распорядителя Государственного реестра избирателей - «сделали максимум возможного для организации, подготовки и проведения выборов».
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