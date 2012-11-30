Шаповал уверяет, что совесть у ЦИК чиста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Шаповал заявил сегодня на торжественном заседании по случаю 15-летия создания ЦИК.

«Я думаю, что у нас нет оснований чего-то стесняться… Вряд ли нужно гордиться, пусть другие за нас гордятся, но совесть наше чиста, и мы убеждены, что все, что мы делали, мы делали правильно», - сказал В.Шаповал.

По его словам, какими бы ни были предварительны заключения относительно нынешнего избирательного процесса со стороны международных и национальных экспертов, коллектив ЦИК – и сотрудники аппарата, и сотрудники Службы распорядителя Государственного реестра избирателей - «сделали максимум возможного для организации, подготовки и проведения выборов».