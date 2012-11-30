Саламатин обсудил реформы в Вооруженных Силах Украины с послом ФРГ

«Мы высоко ценим дружеские взаимоотношения в оборонной сфере между нашими странами и готовы и дальше их конструктивно развивать», - подчеркнул министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.

Руководитель отечественного оборонного ведомства проинформировал по просьбе господина Кристофа Вайля о ходе реформ в Вооруженных Силах Украины.

«Благодаря личному вниманию и поддержке со стороны Президента Украины в армии происходят положительные изменения. Наша цель - внедрить в деятельность Вооруженных Сил Украины лучшие достижения и опыт армий ведущих стран мира, усовершенствовать формы и методы боевого применения, подготовки и всестороннего обеспечения », - отметил Дмитрий Саламатин.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол подчеркнул, что ФРГ заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной, в том числе в оборонной сфере.