Выдача биометрических паспортов начнется с 1 января 2013 года

Об этом рассказал газете “КоммерсантЪ - Украина” автор закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», народный депутат от Партии регионов Василий Грицак.

По его словам, именно с этой даты планируется выдавать биометрические паспорта. "Для гражданина Украины загранпаспорт, как и предполагалось ранее, будет стоить 350 грн, внутренний - 65 грн", - отметил В.Грицак.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов.

19 ноября Президент Украины Виктор Янукович вернул этот закон в парламент со своими предложениями.

20 ноября ВР приняла закон о биометрических паспортах в новой редакции с предложениями Президента.

Закон, в частности, предусматривает введение электронных паспортов - документов с электронным носителем биометрической информации для выезда за границу в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ІCАО).

Законом предлагается установить, что паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель информации, при чем выдается он не позднее, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение. В электронный паспорт вносится: название государства, название документа, фамилия и имя лица, пол, гражданство, дата рождения, уникальный номер записи в реестре, номер документа, дата окончания срока действия документа, дата выдачи документа, выдавший документ уполномоченный орган, место рождения, фотография и подпись лица. В паспорт по письменному заявлению могут быть внесены данные родителей или опекунов лица.

29 ноября Президент Украины подписал Закон № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».