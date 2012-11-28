Жена Мазурка думает, что мужа убрали, потому что тот не взял вину на себя

Об этом Людмила рассказала в первом телеинтервью, передает ТСН.

"Я думаю, что его убили. Он не взял вину за то, чего он не делал. Для этого его убрали!", - уверена она. Женщина объяснила - характер у мужа был такой, что чужого преступления на себя не взял бы.

"Он никогда не скажет на черное, что это белое. Он всегда говорил правду в лицо", - отметила Людмила. По ее мнению, самоубийство было инсценировано. А выгодным это могло быть правоохранительным органам.

"Они с самого начала почему-то не ищут убийцу, а все повесили на моего мужа!", - возмутилась она. Людмила уверяет - Ярослав не мог так поступить с ней и дочерью.

"Он был очень сильным человеком, он бы не покончил жизнь самоубийством... Никогда бы этого не сделал! Потому что он любил, ценил нас, особенно сильно любил свою дочь. Никогда бы не сделал такого, не попрощавшись", - подчеркнула она.

В то же время на вопрос, могли ли Ярослава заставить застрелиться, шантажируя дочерью, она отвечает утвердительно. "Возможно, так. Только таким образом. Я не знаю, какие пытки психологические или какие-то другие ему пришлось вынести, потому что я думаю, он все это время не мог нигде скрываться, поскольку его везде вся страна искала", - сказала Людмила Мазурок.