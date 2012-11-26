У Азарова планируют воссоздать ликвидированное министерство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко на брифинге в понедельник, 26 ноября.

Он отметил, что с инициативой воссоздать это министерство выступили руководители промышленных предприятий.

По словам П.Порошенко, вопрос целесообразности существования такого министерства будет всесторонне обсужден в открытом режиме.

«Промышленная политика неотделима от экономической политики, и в данном случае я убежден, что мы должны найти то разумное решение и компромисс, которые позволят нам провести эффективное проведение этих политик», - сказал П.Порошенко.

Справка УНИАН. Министерство промышленной политики Украины в рамках проведенной реорганизации было ликвидировано и окончательно прекратило существование в конце 2011 года.

23 декабря 2011 года в Едином государственном реестре юридических и физических лиц предпринимателей была сделана запись о прекращении деятельности Министерства промышленной политики Украины.

Согласно указу Президента Украины №1085/2010 от 9 декабря 2010 года, Министерство промышленной политики проводило процесс реорганизации в Государственное агентство по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.

Агентство госимущества стало правопреемником Минпромполитики в части реализации государственной политики относительно управления объектами государственной собственности.

11 января 2012 года президент Виктор Янукович освободил от должности первого заместителя министра промышленной политики Сергея Сиротюка, который возглавлял комиссию по реорганизации министерства.

Кроме того, ряд функций Минпромполитики было передано в ведение Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и Минприроды в соответствии с постановлением Кабинета министров от 27 июля 2011 года №798 "О внесении изменений в перечень органов лицензирования".