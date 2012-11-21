Порошенко не спешит с заявлением об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Нет, не писал», - сказал П.Порошенко в ответ на поставленный вопрос.

Он также не уточнил, планирует ли написать такое заявление в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 19 ноября сообщил, что подал Президенту Украины Виктору Януковичу представление об увольнении министров, которые были избраны народными депутатами на парламентских выборах 28 октября.

По словам премьера, упомянутые в представлении члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пока глава государства не решит их дальнейшую судьбу.

В поданном В.Януковичу списке, кроме Н.Азарова (№1 в избирательном списке Партии регионов), также вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко (№3 в списке ПР), вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников (№8 в списке ПР), министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник (№11 в списке ПР), министр юстиции Александр Лавринович (№12 в списке ПР), министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк (№15 в списке ПР).

Что касается избранных в мажоритарных округах министра экономического развития и торговли Петра Порошенко (округ №12, Винницкая область) и министра чрезвычайных ситуаций В.Балоги (округ №69, Закарпатская область), они должны лично написать заявления об отставке.