В округе Губского неизвестные разгромили помещение, где хранились бюллетени

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Николая Лисового Виктория Скорикова, сегодня утром в милицию обратился управляющий делами исполнительного комитета городского совета с заявлением о повреждении дверей в помещении, где хранилась избирательная документация окружной комиссии избирательного округа № 197.

На место события выехали сотрудники милиции, прокуратуры и СБУ. В.Скорикова напомнила, что избирательная документация должна сохраняться 5 лет.

По информации В.Скориковой, сейчас в помещении архива работают эксперты: работники милиции проводят осмотр места преступления, сотрудники Каневской межрайонной прокуратуры собирают материалы для возбуждения уголовного дела и проведения расследования. На место события выезжал Каневский межрайонный прокурор Александр Кожушко.

На месте события также побывали некоторые депутаты Каневского городского совета и представители политических партий.

Как сообщал УНИАН, Каневский городской совет вчера, 22 ноября, на очередной сессии принял обращение к Генпрокуратуре с просьбой провести проверку действий окружной избирательной комиссии при подведении итогов голосования на одномандатном избирательном округе №197.

12 ноября генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сообщил, что направил председателю Центральной избирательной комиссии Владимиру Шаповалу письмо, в котором просит предоставить материалы о нарушениях избирательного законодательства в проблемных округах, уточнив, что в письме речь идет об округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223.

5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах, в частности в №197 (ОВК признала там победителем Богдана Губского), и необходимости проведения в них повторных выборов.