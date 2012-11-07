Губский готов к перевыборам и требует подсчета в прямом эфире

Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба народного депутата Украины Б.Губского.

По его словам, в случае проведения перевыборов в 197-м избирательном округе, он готов принять в них участие и доказать, что имеет поддержку большинства избирателей округа.

Для честного и объективного установления результатов голосования депутат предлагает « чтобы итоговые данные голосования на избирательных участках, и в окружной избирательной комиссии были зачитаны в режиме прямой трансляции. Вся процедура заседания и подсчета голосов окружной избирательной комиссией должна проводиться в режиме круглосуточной видеотрансляции. На каждом участке должен присутствовать официальный международный наблюдатель. Кроме того, в помещении, где работает ОИК, во время подсчета голосов и установления итоговых результатов голосования должен присутствовать представитель ЦИК.

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«Результаты перевыборов не должны вызывать никаких сомнений и давать основания к повторным политическим провокациям и манипуляциям общественным мнением», - отметил в своем заявлении Б.Губский.

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Как сообщал УНИАН, в округе №197 с центром в городе Канев Черкасской области по данным сайта ЦИК победил самовыдвиженец, народный депутат Б.Губский. Альтернативный подсчет голосов Объединенной оппозиции засвидетельствовал победу выдвиженца ВО "Батькивщины" Леонида Даценко. 5 ноября ЦИК принял постановление о невозможности установления достоверных результатов выборов по одномандатным избирательным округам №94, 132, 194, 197, 223.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.