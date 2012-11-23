Литвин рассказал, каким ветром его занесло в Партию регионов

По словам спикера, он присоединился к партии власти, когда одна из оппозиционных партий отказалась брать его по своей квоте.

«Сначала я просил руководство одной из оппозиционных партий включить меня в группу по своей квоте, но мне там посоветовали идти к Партии регионов. Мол, у них квота больше», - пояснил Литвин на заседании подготовительной группы по организации и проведению первой сессии Верховной Рады Украины нового созыва.

Коммерсант-Украина