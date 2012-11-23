Литвин рассказал, каким ветром его занесло в Партию регионов

08:53, 23 ноября 2012
Политика
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Спикер ВР Владимир Литвин развеял «интригу» относительно своего присоединения к Партии регионов.

Ефремов, Литвин

По словам спикера, он присоединился к партии власти, когда одна из оппозиционных партий отказалась брать его по своей квоте.

«Сначала я просил руководство одной из оппозиционных партий включить меня в группу по своей квоте, но мне там посоветовали идти к Партии регионов. Мол, у них квота больше», - пояснил Литвин на заседании подготовительной группы по организации и проведению первой сессии Верховной Рады Украины нового созыва.

Коммерсант-Украина

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