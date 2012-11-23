Адвокат социологов подозревает, что Королевская уже сама не рада своему иску

Хозяйственный суд Киева до 29 ноября отложил рассмотрение иска партии Натальи Королевской "Украина - Вперед!" о признании недействительными и об опровержении данных совместных социологических исследований фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии (КМИС).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял сегодня на заседании в связи с тем, что истец не предоставил данные собственных социологических исследований, подтверждающие недостоверность оспариваемых данных соцопроса.

Адвокат Валентина Теличенко, представляющая интересы фонда "Деминициативы", считает, что 29 ноября "спор так или иначе будет решен".

"Мы настаиваем на том, что результаты социологических исследований не могут рассматриваться судом на предмет достоверности или недостоверности, поскольку это научные выводы", - заявила В.Теличенко в комментарии журналистам.

Она также считает, что партия "Украина - Вперед!" уже не может выиграть суд, поскольку достоверность оспариваемых ею данных соцопроса подтверждены результатами выборов.

"Я думаю, истец намеревается затянуть время, надеясь на уменьшение внимания со стороны СМИ и общественности", - добавила адвокат.

Как сообщал УНИАН, 8 октября были обнародованы данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. По данным этого исследования, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшие выходные, то за партию «Украина - Вперед!» проголосовало бы 2,1% избирателей.

11 октября партия «Украина - Вперед!» подала в Хозяйственный суд Киева иск к фонду «Демократические инициативы» и КМИС с требованием опровергнуть информацию, обнародованную о рейтинге поддержки партии.

На парламентских выборах 28 октября за партию Натальи Королевской "Украина - Вперед!" проголосовали 1,58% избирателей.