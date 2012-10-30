Королевская дальше будет судиться с социологами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, те социологические рейтинги, «которые нам рисовали», были «картинкой результатов окончания избирательной кампании».

По мнению Н.Королевской, социологические опросы в период агитационной кампании были своеобразной технологией манипулирования общественным мнением.

«Поэтому мы можем и дальше проводить судебные заседания с той социологической службой, к которой мы предъявили иск… Потому что нельзя, чтобы такие технологии манипулирования мнением в Украине повторились», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 8 октября были обнародованы данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. В этом исследовании отмечалось, что если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то за партию «Украина - Вперед!» проголосовало бы 2,1% избирателей.

11 октября партия «Украина - Вперед!» подала в Хозяйственный суд Киева иск к фонду «Демократические инициативы» и КМИС с требованием опровергнуть информацию, обнародованную о рейтинге поддержки партии.

25 октября Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 8 ноября в заседании по рассмотрению иска.