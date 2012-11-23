В субботу в Киеве зажгут больше 10 тысяч свечей в память Голодомора

Среди украинцев были те, кто решался на мужественные поступки во времена, далекие от романтики и героики. Речь идет о людях, которые спасали других от голодной смерти - раздавали, хлеб, поили и согревали. Среди них - педагоги, врачи, рядовые крестьяне, многодетные матери.

Василий Ивчук, директор школы с. Дударков Бориспольского района Киевской области, спас от голодной смерти десятки учеников школы. В 1938 году был расстрелян. Иван Картавый, врач из Березнеговатого, что на Николаевщине, уже пухлых от голода детей собирал в больнице и откармливал. Такие благотворители были в каждой пораженной искусственным голодом области. Именно такие люди превратили нас в народ, которым стоит гордиться. Молодые люди пронесут в траурном шествии две сотни свечей с лентами, на которых будут указаны имена и фамилии людей, спасавших других от голода. Имена благотворителей собирали историки Владимир Тилищак и Виктория Яременко, вскоре они будут обнародованы также в своей книге «Человечность в бесчеловечное время».

Наносить надписи на ленты и раздавать хлеб, испеченный на пожертвования граждан, начнут перед началом шествия возле станции метро «Арсенальная».

Всех киевлян и тех, кто имеет возможность быть в Киеве, Общественный комитет приглашает собраться для совместного почтения памяти жертв Голодомора.

14:00 - от м. «Арсенальная» шествие двинется к Национальному мемориалу жертв Голодомора.

15:00 - возле Национального мемориала памяти жертв Голодомора начнется панихида, которую отправят Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, владыка Богдан (Дзюрах), секретарь Синода епископов УГКЦ, руководитель Администрации Патриаршей курии. К участию приглашены представители всех церквей и религиозных организаций в Украине, дипломатические представители, общественность города.

16:00 - общенациональная минута молчания, после которой миллионы украинцев зажгут свечи возле мемориалов Голодомора и на окнах своих домов. Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора призывает всех украинцев зажечь в 16:00 свечу памяти на своем окне и прийти на траурные мероприятия. Во всех областных центрах Украины на центральных площадях пройдут траурные мероприятия, общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу памяти».

Помянут жертв Голодомора 24 ноября также и во многих странах мира. В состав Общественного комитета по почтению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине вошли 37 знаковых фигур в научном, художественном и общественной жизни страны: Ольга Богомолец, Вячеслав Брюховецкий, Владимир Вятрович, Владимир Василенко, Иван Васюник , Василий Вовкун, Анатолий Гайдамака, Дмитрий Гнатюк, Петр Гончар, Иван Дзюба, епископ Евстратий (Зоря), Андрей Жолдак, Николай Жулинский, Евгений Захаров, Александр Иванков, Геннадий Иванущенко, Сергей Квит, Андрей Когут, Роман Круцик, Нила Крюкова, Станислав Кульчицкий, Неля Лавриненко, Александр Максимчук, Василий Марочко, Нина Матвиенко, Мария Матиос, Алексей Петров, Мирослав Попович, Олег Рыбачук, Стефан Романов, Евгений Сверстюк, Михаил Свистович, Владимир Сергийчук, Евгений Станкович, Лесь Танюк, Владимир Тилищак, Игорь Юхновский.

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